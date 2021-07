Cargas de cocaína interceptadas pelos policiais no bairro Samambaia - Reprodução/Internet

Publicado 17/07/2021 08:46

Petrópolis - Uma equipe de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 26º Batalhão de Polícia Militar junto com policiais do Núcleo de Entorpecentes da 106ª DP, em Itaipava, apreenderam na manhã desta sexta-feira (16) quase 200 cargas de cocaína no bairro Samambaia. Um homem foi preso e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A cocaína estava dividida em 5.134 cápsulas e havia ainda 935 tabletes de maconha. A operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar foi montada para verificar denúncias de que o suspeito receberia grande quantidade de entorpecentes na comunidade. Os policiais também recolheram cerca de R$ 500 em dinheiro, que seriam provenientes da venda de drogas.