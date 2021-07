Centro de Referência em Atendimento a Mulher fica na rua Santos Dumont, no prédio anexo ao Centro de Saúde - Reprodução

Publicado 15/07/2021 19:51

Petrópolis - O Centro de Referência em Atendimento a Mulher – CRAM registrou um aumento de mais de 700% no número de atendimentos realizados no primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período de 2020. O número é resultado, principalmente, da ampliação do acesso aos serviços do órgão, que criou novos meios para a comunicação das vítimas de violência doméstica.

Além do espaço físico, na rua Santos Dumont, o CRAM conta com o Ônibus Lilás que consegue chegar às comunidades mais distantes e também oferece o atendimento remoto, por telefone. Até junho de 2020, o Centro de Referência realizou 81 atendimentos, enquanto entre os meses de janeiro e junho deste ano, 711 mulheres procuraram o órgão por meio de alguma das modalidades oferecidas.

Entre os meses de março e junho de 2020, devido a pandemia, o espaço realizou apenas atendimentos por telefone. Entretanto, em comparação ao primeiro semestre do ano anterior – 2019 –, quando foram feitos 342 atendimentos, o acréscimo é de 107%.

“O número demonstra que estamos alcançando nosso objetivo, que é o de levar políticas públicas para essas mulheres. Essa ampliação do acesso é importante porque, sem esses mecanismos, elas levariam mais tempo para buscar ajuda”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes.

A coordenadora do CRAM, Ana Luiza Franco, destaca que o fomento desses meios contribuiu para o aumento do número de atendimentos. Só este ano, o ônibus lilás recebeu 108 mulheres, enquanto apenas pelo telefone foram 169. Lesão corporal e ameaças foram as principais violências relatadas. O maior número de vítimas tem entre 31 e 40 anos.

“Procuramos enfrentar um dos fenômenos observados em outros países que também passam por período de confinamento: com agressores e vítimas sob o mesmo teto 24h por dia, a mulher tem mais dificuldade de ir até o centro de referência, assim o atendimento por telefone faz com que consigamos ampliar a rede de acolhimento e proteção de direitos”, explica Ana Luiza.

No CRAM, as mulheres vítimas de violência obtêm atendimento e acompanhamento psicológico, social e jurídico realizado por uma equipe multidisciplinar, auxilio na obtenção do apoio jurídico necessário a cada caso específico, orientação sobre os diferentes serviços disponíveis relacionados à prevenção, apoio e assistência às mulheres em situação de violência.

O Centro de Referência em Atendimento a Mulher fica localizado na Rua Santos Dumont, no prédio anexo ao Centro de Saúde. Os atendimentos podem ser realizados ainda através do telefone (24) 98839-7387, que também funciona como Whatsapp. Já o ônibus lilás estará nesta sexta-feira (16), na Paróquia de São Sebastião do Carangola, no Cidade Nova.