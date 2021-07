Neymar e Bruna Marquezine se reencontraram após final da Copa América - Reprodução Internet

Neymar e Bruna Marquezine se reencontraram após final da Copa AméricaReprodução Internet

Publicado 13/07/2021 10:07 | Atualizado 13/07/2021 10:09

Rio - Bruna Marquezine e Neymar se reencontraram após o jogo entre Brasil e Argentina pela final da Copa América, no último sábado. A informação é do colunista Leo Dias, do "Metropoles". O encontro, no entanto, não foi lá muito agradável. A atriz apareceu de surpresa no local em que o jogador estava e acabou se deparando com ele acompanhado por outra mulher.

fotogaleria

Publicidade

Neymar estava na casa de Gabriel David, diretor de marketing da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) e filho de Anísio Abrahão David. Gabriel está namorando a atriz Giovanna Lancellotti e teria sido ela quem contou para Bruna que Neymar estava por lá.

Ainda segundo o colunista, a chegada surpresa de Bruna causou um climão. Gabriel David é muito amigo de Enzo Celulari, outro ex-namorado de Bruna. Além disso, ela não esperava encontrar Neymar com outra mulher. Bruna ficou apenas cerca de meia hora no local e foi embora.