Lucas Viana e Sarah Andrade estão juntos em AlagoasReprodução Internet

Publicado 13/07/2021 14:12 | Atualizado 13/07/2021 14:16

Rio - Lucas Viana e a ex-BBB Sarah Andrade estão curtindo uns dias de descanso em Alagoas. O influenciador digital postou, na tarde desta terça-feira, um vídeo nos Stories, do Instagram, em que aparece relaxando no mar e se derreteu todo por Sarah. "Que lugar, meus amigos. Que lugar, viu? Meu Deus do céu. Que mulher, meus amigos! Que mulher", disse Lucas no vídeo.

Os rumores de um romance entre Lucas Viana e Sarah Andrade começaram depois que Filipe Prior deixou a novidade escapar. "Hoje eu estou aqui gravando com quem? Olha! O namorado da Sarah Andrade! E aí, estamos juntos, vamos gravar aqui para o canal dele", disse Prior, com Lucas sorrindo atrás dele.