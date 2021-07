Camilly Victoria recebe críticas nas redes sociais: ’Brega’ - Reprodução Internet

Publicado 13/07/2021 11:44 | Atualizado 13/07/2021 11:48

Rio - Camilly Victória, de 19 anos, filha de Xanddy e Carla Perez, respondeu perguntas dos fãs nas redes sociais nesta segunda-feira e acabou recebendo uma crítica por conta do tamanho de suas unhas. "Você é muito brega. Unhas horríveis", disse uma pessoa. A jovem, no entanto, resolveu responder a crítica feita pela seguidora com ironia. "Obrigada. Também estou apaixonada", disse Camilly ao postar uma foto das enormes unhas bem de pertinho no Instagram.

Recentemente, Camilly se formou na Universidade Full Sail, na Flórida, Estados Unidos. Ela fez o curso de produção musical. Pais corujas, Carla e Xanddy comentaram o orgulho que sentem da filha nas redes sociais. "Sei que seu ano não foi fácil, estudando demais, trabalhando e presa dentro de casa, e mesmo assim você sempre prestativa, atenciosa, solidária, carinhosa... Você é única, meu amor! Que o nosso Senhor Jesus Cristo lhe dê um lindo caminho profissional", escreveu a ex-dançarina do É o Tchan.