William Bonner e Renata VasconcellosReprodução/Globo

Publicado 13/07/2021 09:54

Rio - Nesta segunda-feira, o "Jornal Nacional" noticiou a vitória da seleção da Itália sobre a Inglaterra na final da Eurocopa. Em casa, a seleção inglesa perdeu o título do campeonato na disputa de pênaltis e Bonner criticou a escolha do técnico Gareth Southgate ao escolher três jovens para a decisão.

"23 anos de idade... O técnico colocou três meninos para decidir a Eurocopa nos pênaltis", disse Bonner, em tom de deboche, ao se referir aos jogadores Bukayo Saka, de 19 anos, Jadon Sancho, de 21, e Marcus Rashford, de 23. Eles entraram no final da partida, bem próximo do momento dos pênaltis.

Na web, internautas comentaram a quebra de protocolo do âncora do "Jornal Nacional". "Willian Bonner falou exatamente o que eu pensei. Como é que o técnico coloca a decisão de uma Eurocopa na mão de três jovens que estão começando agora? É muita responsabilidade, fora o psicológico. Nesses momentos é bom deixar na mão de quem tem mais experiência", disse uma. "Até William Bonner indignado com Southgate: 'o técnico botou 3 meninos pra decidirem a Eurocopa nos pênaltis'", postou outro.

Simplesmente o William Bonner PUTO porque o Gareth Southgate colocou três garotos na disputa de pênaltis na final da Euro.



Me identifiquei bastante. pic.twitter.com/SYDl1YHogk — (@TottenhamBrasil) July 13, 2021

Até William Bonner indignado com Southgate "o técnico botou 3 meninos pra decidirem a Eurocopa nos pênaltis" — (@barbaradadepre) July 13, 2021

Willian Bonner falou exatamente o que eu pensei, como é que o técnico coloca a decisão de uma Eurocopa na mão de 3 jovens que estão começando agora. É muita responsabilidade, fora o psicológico. Nesses momentos é bom deixar na mão de quem tem mais experiência. — (@ka_mascarenhas) July 13, 2021

