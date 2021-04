Andrea Nobrega Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 20:35 | Atualizado 02/04/2021 20:35

Andréa Nóbrega usou as redes sociais nesta sexta-feira (2) para contar aos seus seguidores sobre a luta contra depressão. A ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega nunca falou abertamente sobre o assunto e está procurando meios para não ficar pior do que já está contra a doença silenciosa e até incompreendida na sociedade."Estou numa luta, estou tentando não ficar depressiva, já desmarquei três vezes a gravação do meu canal no youtube” revela.

A apresentadora também revelou que resolveu decorar a casa com coelhos de pelúcia e celebrar a Páscoa ao lado da família. “Estou decorando pra Páscoa porque meus sobrinhos vão vir aqui e a minha mãe que é criança” contou.

