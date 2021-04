Carlos Alberto de Nóbrega na 'A Praça É Nossa' Leonardo Nones / SBT

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 15:39

Rio - Pouco mais de um mês após se recuperar do novo coronavírus, Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos, revelou que ainda luta contra as sequelas do vírus. Em entrevista ao site "NaTelinha", o apresentador contou que os problemas estão afetando as gravações do programa "A Praça É Nossa".



“Eu tive Covid e graças a Deus não tive absolutamente nada. Eu tive dois dias com uma febre de 37,5. E me deu sequelas. Eu estou muito esquecido, eu fico cansado e a minha visão diminuiu algum grauzinho”, contou.