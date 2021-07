Zélia Duncan - Divulgação/Roberto Setton

Rio - No Dia Mundial do Rock, a Série de Concertos da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca com o Santander chega a segunda edição com participação especial de Zélia Duncan. Sob a direção musical do maestro Vinícius Louzada, a apresentação acontece, nesta terça-feira, às 19h, e tem transmissão direta do Teatro Riachuelo, no centro do Rio de Janeiro.

Com a participação de Zélia Duncan, clássicos do Rock nacional e mundial estão garantidos no programa da apresentação, que conta com célebres músicas dos Beatles, Guns N' Roses, Led Zeppelin, Legião Urbana, dentre outros. O segundo concerto da série tem transmissão ao vivo pelo canal oficial do Orquestra nas Escolas, no YouTube. Com todos os protocolos de segurança para os alunos e equipe envolvida, a apresentação gratuita é formada por grupo de jovens estudantes da rede pública de ensino do Rio de Janeiro.

“O rock, apesar de ter surgido nos Estados Unidos, veio para o Brasil no final da década de 50 e conseguiu se estabelecer entre os gêneros já difundidos aqui. Desde então, o Rock passou a ter grande influência entre o gosto popular. Acreditamos que todo e qualquer movimento cultural tem o poder de contribuir positivamente na nossa sociedade. A união da orquestra com o rock nos dá ferramentas para potencializar a educação brasileira. Viva a arte, viva a música, viva o rock!”, reflete o regente Vinícius Louzada.

Com 60 jovens que compõem a OSJC e os 41 jovens do Coro Laboratório Juvenil do Rio de Janeiro, o grupo é constituído por alunos que passam por um amplo programa de educação e formação musical – meios para a construção de processos de transformação social concretos, com novos horizontes para os estudantes e resultados duradouros para suas famílias e toda a sociedade.

“A iniciativa reforça o posicionamento e atuação do Santander no apoio e incentivo de ações culturais e educacionais para o desenvolvimento de crianças e jovens, por meio de atividades artísticas. O Santander acredita que iniciativas como a do projeto desenvolvido pela Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca oferecem profundas transformações positivas no cotidiano e na vida de cada estudante e suas famílias”; afirma Patricia Audi, vice-presidente de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander Brasil. O apoio do Banco faz parte da Lei Municipal de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro – Lei do ISS.

Desde 2017, jovens estudantes das mais diversas regiões do Rio de Janeiro compõem a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca. Os músicos já se apresentaram em salas de concerto de grande visibilidade e dividiram o palco com muitos convidados especiais, artistas de grande prestigio no Brasil e no exterior, como João Bosco, Guilherme Arantes, Leila Pinheiro, Maria Luiza Jobim, Elba Ramalho e Toquinho. A OSJC é um projeto do IBME – Instituto Brasileiro de Música e Educação, que também participou de intercâmbios internacionais na Espanha e nos Estados Unidos.



"O concerto de abertura da Série foi marcado pela alegria, estampada nos olhos dos jovens músicos da OSJC. Alegria pela oportunidade de voltar aos palcos, fazer música juntos e compartilhar sua arte, neste início da temporada de apresentações de 2021.”, declara Denize Vieira, Presidente do IBME.

A parceria do Santander Brasil, reconhecido apoiador e difusor da Cultura e Educação no País, junto a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, teve sua estreia em junho, em dois concertos também transmitidos direto do Rio de Janeiro.

PROGRAMA | PARTE I



1- Eye of the tiger – Survivor (adaptação Vinícius Louzada)

2- Sweet Child o'mine - Guns N' Roses (Arranjo Vinícius Louzada)

3- Satisfation - Rolling Stones (Arranjo Vinícius Louzada)

4- Back in Black - AC/DC (adaptação Vinícius Louzada)

5- Livin' On A Prayer - Bon Jovi (Arranjo Vinícius Louzada) – Solista e Coro Laboratório

6- Help – Beatles (Arranjo Anderson Alves) – Participação Coro Laboratório

7- Escola in Rock (Arranjo Vinícius Louzada) – Participação Coro Laboratório

PROGRAMA | II PARTE



Com participação especial Zélia Duncan



8- Alma- Zélia Duncan (Arranjo Vinícius Louzada)

9- Pagu Zélia Duncan (Arranjo Vinícius Louzada)

10- Revolution – Beatles - Zélia Duncan (Arranjo Vinícius Louzada)

11- Enquanto Durmo - Zélia Duncan (Arranjo Vinícius Louzada)

12- Stairway to heaven - Led Zeppelin (Arranjo Vinícius Louzada)

Encerramento



13- Pais e Filhos - Legião Urbana (Arranjo Vinícius Louzada) – Participação Coro Laboratório

Serviço │Santander apresenta Série Concertos Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca (OSJC)



