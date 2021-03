Por O Dia

Publicado 29/03/2021 16:55

Rio - Dwayne Johnson, o The Rock, não ficou satisfeito em ser derrotado pelo príncipe William. O ator não foi eleito o careca mais sexy do mundo e resolveu usar as redes sociais para expressar seu descontentamento.



“Como essa p***a de torrada de canela aconteceu?”, escreveu The Rock no Twitter. “Principalmente pelo Larry David ser claramente era o favorito?”, completou. Ainda bem-humorado, o ator levantou a hashtag #ExijoRecontagem.

fotogaleria

A pesquisa foi organizada pela empresa britânica de cosméticos Longevita. O neto da rainha Elizabeth foi eleito o “careca mais sexy do mundo” em um ranking em que busca na internet os nomes de famosos calvos com as palavras-chave "atraente", "sexy" e "gostoso". William apareceu em 17,6 milhões de resultados no relatório que o colocou no topo.O segundo lugar ficou com Mike Tyson, com 8,8 milhões de citações. Em terceiro ficou o ator Jason Statham, com 7,4 milhões. Stanley Tucci, do filme "O Diabo Veste Prada", que também é careca, usou as redes sociais para questionar a vitória de William. Com uma foto de vários famosos carecas, ele perguntou: “A careca de quem deveria ficar com essa coroa? São muitas opções maravilhosas”.