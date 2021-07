Luisa Sonza divulga 'Doce 22' - Reprodução Internet

Publicado 13/07/2021 09:28 | Atualizado 13/07/2021 09:32

Rio - Luisa Sonza voltou para as redes sociais com o pé na porta! A cantora havia se afastado das redes sociais por conta dos ataques que sofreu quando o filho de seu ex-marido, Whindersson Nunes, morreu.

Mas, agora que está de volta, ela já chegou causando alvoroço e postou no Twitter algumas imagens dos bastidores de divulgação de seu novo álbum, "Doce 22". No vídeo, Luisa aparece fazendo topless, com um shortinho minúsculo e rebolando bastante.