Banda Meu Funeral e Tati Quebra Barraco - Juliana Ramos

Publicado 13/07/2021 11:19

Rio - Comemorando o Dia Mundial do Rock, nesta terça-feira, a banda Meu Funeral propõe uma inusitada mistura ao contar com a colaboração de Tati Quebra Barraco no lançamento da faixa inédita “Dançar”, um rock animado com a marca vocal da funkeira e composto por Luquita, vocalista da banda, e Tati. O vídeo traz muita dança e todos os elementos que inspiram os roqueiros de plantão, como o headbanging.

fotogaleria

“A música traz essa coisa da pluralidade e estamos sempre abertos para essas trocas e experiências, para enriquecer a nossa música. Ao fazer esses feats sinceros com artistas que nós admiramos, o resultado é sempre muito bom. O rock é um estilo como outro qualquer, é plural e tem que dialogar com outros ritmos. O rock às vezes fica meio excluído dessas misturas, mas nesse Dia Mundial do Rock achamos importante marcar que também estamos aí para fazê-las, para que o estilo continue vibrante, pulsante, vivo. Parafraseando a Tati, ‘Quem gostou bate palma, quem não gostou, paciência’. Essa faixa tem a nossa cara”, disseram os integrantes da Meu Funeral.

Tati Quebra Barraco também falou sobre a parceria: “Receber esse convite da Meu Funeral foi maravilhoso e um ótimo desafio. Eu gosto mesmo de me arriscar. Essa não é minha pegada, mas ‘Dançar’ superou as minhas expectativas. Eu aceito e respeito as opiniões dos meus fãs, eles me acompanham e sempre comentam sobre meus lançamentos. Tenho certeza de que ‘Dançar’ vai surpreender a todos”, disse a funkeira.

Formada por Luquita (voz), Pepe (guitarra), Dan (baixo) e Pedro Tentilhão (bateria), a Meu Funeral é uma das revelações da cena rock nacional. Com críticas sociais ácidas, atuais e pertinentes, o trio usa toda sua criatividade e originalidade nas letras para colocar o dedo na ferida, doa a quem doer. As músicas da banda, recheadas de power acordes, bem característicos do punk e do hardcore, seguem conquistando fãs por todo o país e adeptos ao estilo “do it yourself” do grupo.