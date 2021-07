Igor lança clipe de 'Serena e Louca', que conta com a participação de sua atual namorada, Rachel Apollonio - Gabriel Dias / Divulgação

Publicado 13/07/2021 12:45 | Atualizado 13/07/2021 12:46

Rio - O rapper Igor, conhecido por ter feito parte da banda teen P9 e do reality show "De Férias com o Ex", lança a música “Serena e Louca” em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira, dia 15 de julho. O novo single é um rap love song, que traz a essência do rap com uma melodia mais romântica e good vibes, e conta com a produção musical do selo Hitmaker, produtora carioca por trás de sucessos de Anitta, Lexa, Luíza Sonza e outros.



Para o clipe, a musa inspiradora foi a sua atual namorada, Rachael Apollonio, conhecida pelo seu lifestyle saudável, e que acumula mais de 200 mil inscritos em seu canal no Youtube e 1.9 milhões de seguidores no Instagram.

Na cena em um clima romântico e descontraído, os dois curtem um dia tranquilo em uma casa à beira-mar. O clipe fica disponível no dia 16, às 12h, no YouTube.