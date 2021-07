DJ Ivis e Pamella - Reproduções

Publicado 13/07/2021 14:39

DIA explicam as consequências penais que podem ser tomadas contra DJ Ivis e agressores após denúncia da vítima. Rio – Neste fim de semana, Pamella Holanda denunciou agressões cometidas pelo ex-marido, DJ Ivis, e comoveu as redes sociais. Ela recebeu apoio de famosas e da sociedade após publicar vídeos que mostram as violências cometidas pelo produtor, inclusive, diante da filha do casal. Especialistas ouvidos peloexplicam as consequências penais que podem ser tomadas contra DJ Ivis e agressores após denúncia da vítima.

Depois de analisar as imagens divulgadas na web, “que demonstram cabalmente as agressões sofridas por Pamella”, o advogado criminalista Dr. Marcus Mangini explica que DJ Ivis se enquadra no crime de lesão corporal, conforme art. 129 do Código Penal.

“Temos caracterizado o crime de violência doméstica, conforme dispõe a Lei Maria da Penha. Neste caso, comprovado pelas mídias expostas nas redes sociais, Pamella era agredida com socos, chutes, pontapés, o que nos encaminham ao crime de lesão corporal”, diz ele, que ainda prevê uma pena de até três anos de prisão no final do inquérito policial.

Já a advogada Dra. Paola Lima reforça que, nos casos de violência doméstica, a pena é de três meses a três anos de reclusão, mas que “existem vários fatores que também podem aumentar a pena dependendo da natureza da lesão”.

Além de campanhas para retirar as redes sociais do DJ do ar, internautas questionaram porque o músico continua solto mesmo após a exibição dos vídeos. Como não foi efetuado flagrante, Dr. Marcus explica que, de acordo com a legislação, a prisão só pode ser decretada caso o DJ tente dificultar a investigação, destruir provas e corromper testemunhas.

"Caso o DJ Ivis tente dificultar, destruir provas e corromper testemunhas, poderá, sim, ser decretada sua prisão preventiva, à pedido da Autoridade Policial, após exame do Ministério Público. Importante destacarmos que caso ele desrespeite as medidas impostas (pela medida protetiva), também poderá ser decretada sua prisão”, diz.

Denúncia e rede de apoio

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS), Pamella fez a denúncia contra o ex-marido no dia 3 de julho, mas só divulgou os vídeos nas redes sociais neste domingo. No dia 4 de julho, a Justiça atendeu seu pedido de medida protetiva no dia para que DJ Ivis não se aproxime. Para Dra. Paola, que é idealizadora do projeto Lilás (@oprojetolilas), a medida protetiva é uma das ações mais eficazes que a Lei Maria da Penha oferece às vítimas, mas ela faz um alerta.

“O mais importante seria a mulher possuir uma rede de acolhimento em casa de amigos e familiares, pois nem sempre o poder público consegue atuar, por exemplo, nas comunidades”, alerta Paola, que destaca a importância de não haver julgamento por parte da sociedade.

“A sociedade tem um bordão que é péssimo, o 'tem mulher que gosta de apanhar'. Isso é uma das maiores mentiras já contadas. Nenhuma mulher gosta de ser tratada dessa forma. Então, o não julgamento e o acolhimento dessa mulher são fundamentais. Também considero primordial a conscientização da sociedade através de políticas públicas e campanhas publicitárias de que violência doméstica não é normal. O machismo precisa ser combatido em todas as circunstâncias”, reforça.

Os especialistas ouvidos pelo DIA ainda reforçam que qualquer pessoa pode denunciar uma agressão contra mulheres e acabar com o mito de “em briga de marido e mulher, não se mete a colher”. As denúncias podem ser feitas à Central de Atendimento à Mulher, número 180, e para a Polícia Militar, número 190, principalmente em caso de emergência.

“Importante destacarmos que qualquer um que esteja diante de agressões contra a mulher, não só podem, mas deve denunciar, afinal muitas vezes a vítima já se encontra em situação de total vulnerabilidade, não possuindo mais forças para seguir com a denúncia”, destaca Dr Marcus.

Repercussão

Nas redes, Pamella agradeceu o apoio. "Eu me calei por muito tempo! Eu sofria com minha filha, sem apoio até dos que diziam estar ali pra ajudar, que eram coniventes e presenciavam tudo calados sem interferir com a desculpa que eu tinha que aguentar calada porque era o 'jeito dele', era esse o 'temperamento dele' e que se eu quisesse viver com ele, teria que me sujeitar e ser submissa. Não se calem! Não se calem jamais! Eu não vou me calar", escreveu ela no Instagram.

* Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa