Ator e cantor Claudio Lins - Barbara Furtado

Ator e cantor Claudio LinsBarbara Furtado

Publicado 13/07/2021 19:06

Rio - O ator e cantor Claudio Lins fará um show especial no Centro Cultural João Nogueira - Imperator, no Méier, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (14), às 17h. O repertório será todo formado por canções de Chico Buarque.



No espetáculo, o artista homenageia Chico e sua vasta obra composta especialmente para teatro, apresentando canções emblemáticas, como 'Roda Viva', 'Tatuagem', 'Não Existe Pecado ao Sul do Equador', 'Gota D’água', 'A Volta do Malandro' e 'Homenagem ao Malandro'. Ele será estará acompanhado pelo pianista Heberth Souza. A direção musical é Claudia Elizeu.



Claudio também contará histórias saborosas sobre a origem das composições e as montagens dos respectivos espetáculos.





Serviço:

'ChicoTeatro: Claudio Lins canta Chico Buarque'. Quarta-feira (14), às 17h. Imperator: Rua Dias da Cruz 170, Méier. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Informações: (21) 99731-0933. Classificação: Livre. Duração: 80 minutos. Vendas na bilheteria da casa e pela internet: www.eventim.com.br/event/claudio-lins-canta-chico-buarque-de-holanda-teatro-imperator-13841399/