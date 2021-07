Mariana Ximenes, Selton Mello e Leticia Sabatella, protagonistas de 'Nos tempos do imperador - Divulgação/ João Miguel Jr./Globo

Publicado 13/07/2021 17:31

Rio - Com a estreia de "Nos Tempos do Imperador" se aproximando , Mariana Ximenes compartilhou sua animação com os seguidores, nesta terça-feira (13). A atriz de 40 anos celebrou seu retorno à televisão publicando o trailer da primeira novela inédita da TV Globo desde o início da pandemia.