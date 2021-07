Cantora Rosana - Divulgação

Publicado 13/07/2021 18:26 | Atualizado 13/07/2021 18:40

Rio - A cantora e compositora Rosana vai se apresentar no tradicional Teatro Rival Refit, na Cinelândia, nesta sexta-feira (16), às 19h30. No show 'Acústico', a cantora, que tem 20 álbuns lançados na carreira, vai cantar hits como 'O Amor e o Poder', tema da novela 'Mandala'; 'Nem um Toque', de 'Roda de Fogo'; e 'Direto no Olhar', da trilha da novela 'O Salvador da Pátria'.

Rosana também irá relembrar hits internacionais, como 'The Greatest Love Of All', do repertório de Whitney Houston. O roteiro inclui, ainda, a nova canção 'Eu Bem Que Te Avisei', disponível nas plataformas digitais.

O evento vai seguir todos os protocolos sanitários de segurança estabelecidos pela Prefeitura do Rio, como redução do capacidade de público, uso obrigatório de máscara, distanciamento entre as mesas, dispensers de álcool em gel espalhados e aferição de temperatura.

Serviço:

Rosana no show 'Acústico'. Sexta-feira (16), às 19h30 (abertura: uma hora antes do show). Teatro Rival Refit (Rua Álvaro Alvim, 33/37, Cinelândia). Ingressos: R$ 47,50 (meia-entrada) e R$ 95 (inteira). Classificação: 18 anos. Capacidade: 140 lugares (40% do total da casa, conforme decreto municipal). Informações: (21) 2240-9796. Vendas na bilheteria da casa e pela internet: https://bileto.sympla.com.br/event/67865-symplabileto-production/d/100030