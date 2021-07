Nathalia Arcuri - Reprodução Instagram

09/07/2021

Para o "UOL Entrevista", nesta sexta-feira (9), Arcuri disse que foi uma decisão simples de tomar pois a fala de Sikera foi criminosa. "Não posso exigir que a emissora tome uma postura porque eu não sou a dona. Sou dona da minha empresa e tomei a decisão que estava ao meu alcance. Fiquei incomodada e me retirei. Foi uma decisão simples (...) Foi a gota d'água.", explicou a apresentadora.

Nathalia comandava o “Me Poupe Show”, na RedeTV!, e relembrou que a parceria com a emissora era interessante, mas a sua audiência na web é maior. Ela contou que sabia do risco de ser exposta pelo restante da grade de programas. “Tenho que fazer o que está ao meu alcance quando meus valores são corrompidos. Quando você faz uma parceria com uma emissora de TV, você está exposta aos que os outros estão falando na grade (...) Temos premissas básicas de independência, liberdade, respeito, ética e de arcar com as consequências”, completou.