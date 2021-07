Acesso à internet pelo celular - Internet

Rio - O encontro de gerações sempre foi tema de debate na internet, porém no mês de junho a palavra "cringe" tomou todas as plataformas. A gíria que vem do inglês e marcou um embate da geração Z e Y, teve um aumento na busca do google de 100%. Ou seja, todo mundo está querendo saber o que significa "cringe" e o mais importante, como não ser cringe?

Para entender o tema precisamos entender quem são os duelistas (em sentido figurado) desse debate na internet, de um lado temos a geração Z (ou gen Z) que são os nascidos no fim da década de 1990 e a primeira década dos anos 2000. E do outro os Millennials, ou geração Y, que nasceram entre o meio da década de 1980 e o meio da década de 1990. Sempre houve um embate das gerações mais velhas com as geraçõe mais novas e, com o avanço da internet, criou-se vários neologismo (palavras novas), como crush, tbt, fandom, trollada, flopar, poser, biscoiteira, gringa, fanfic, vlw, stalkear, shippada, flw e sqn.

"No inglês, cringe significa literalmente o ato de se encolher de medo. Ou no sentido figurado, sentir aquela vergonha alheia. Aqui no Brasil, o termo foi transformado em um adjetivo para qualificar se você é uma pessoa com atitudes que causam vergonha alheia. Com a transformação do termo no desenrolar do idioma, cringe, significa: brega, sem noção, ultrapassado e até forçado", explica Rodrigo Berghan, Professor do Centro de Formação Minds Idiomas , ainda segundo ele, a língua está em constante mudança e o contato do inglês emprestou vários termos para o portugues.



O que causou toda a discussão foi que os Millenials começaram a se perguntar se são CRINGE! Então, a Minds Idiomas , fez um quiz sobre coisas que a geração Z considera cringe!





• Você toma café da manhã e concorda que é a refeição mais importante do dia?



( ) Sim, muito importante! Não trabalho sem o café da manhã. (5 pontos)



( ) Às vezes, eu tomo café. (3 pontos)



( ) Nunca, pulo direto para o almoço (1 pontos)







• Você pesquisou o que é cringe no Google?



( ) Sim, confesso (5 pontos)



( ) Não, alguém me explicou (3 pontos)



( ) Não, eu já sabia o que era (1 ponto)







• O que significa "ppt; "?



( ) Lógico que é power point (3 pontos)



( ) Não sei o que significa (5 pontos)



( ) Significa papo torto (1 ponto)







• Você paga boletos?



( ) "Lute como boletos, porque boletos sempre vencem" (5 pontos)



( ) Dels me freee (1 ponto)







• Você sabe o que significa "Alohomora"



( ) Feitiço que abre fechaduras, muito utilizado por Hermione no Harry Potter (5 pontos)



( ) Harry Potter? Sai pra lá (1 ponto)







• Escolha uma plataforma



( ) Linkedin (5 pontos)



( ) Facebook (4 pontos)



( ) Instagram ( 3 pontos)



( ) Tik Tok (1 ponto)







• Escolha uma risada



( ) :) (5 pontos)



( ) hahahahahah (4 pontos)



( ) kkkkkkkkkk ( 3 pontos)



( ) haiuhauihau (2 pontos)



( ) jfdsafasdjf ( 1 ponto)







• Qual tipo de calça você usa:



( ) calça saruel (5 pontos)



( ) skinny ( 4 pontos)



( ) calça boca de sino ( 3 pontos)



( ) calça de cintura média (2 pontos)



( ) calça de cintura alta (1 pontos)







• Você assistiu Friends?



( ) Sim amoooooooo (5 pontos)



( ) Sim, mas não gosto ( 2 pontos)



( ) Não, nunca assisti (1 pontos)







• Você já assistiu a Lagoa Azul?



( ) Simmm, várias vezes (5 pontos)



( ) Sim, sessão da tarde! (4 pontos)



( ) Não assisti, mas já ouvi falar! (3 pontos)



( ) Nem sei que filme é esse! (1 ponto)







RESULTADO



10 a 20 - NÃO É CRINGE



21 a 30 - Levemente cringe



31 a 40 - Moderadamente cringe



41 a 50 - CRINGE EXTREMO