Aline Riscado apresenta seu cachorrinho: Suel - Reprodução Internet

Publicado 14/07/2021 08:38

Rio - Aline Riscado mostrou aos seus seguidores do Instagram, na noite desta terça-feira, seu novo bichinho de estimação: um cachorrinho chamado Suel.

A musa postou uma foto em que aparece com o animalzinho na Praia do Espelho, em Caraíva, no Sul da Bahia. "Esse é o Suel", escreveu Aline na legenda da imagem, em que aparece usando um biquíni rosa e exibindo suas tatuagens.

"Amo meus bichinhos. Que animal de estimação você tem? E quantos? Eu tenho 16 gatos e dois cachorros!", disse Aline recentemente nas redes sociais.