Chegou a hora dela, a mais pedida pelos fãs do reality e a mais temida pelos participantes: a Prova da Comida. E, como não poderia deixar de ser, a edição que marca a volta do 'No Limite' preparou um cardápio para lá de especial para os sobreviventes do jogo. Sim, o lendário olho de cabra está confirmado! Além dessa, outras três iguarias nada agradáveis – incluindo insetos vivos – deixarão a competição ainda mais desafiadora. E tem mais: quem não conseguir comer, cuspir, não engolir ou vomitar, estará fora do desafio desta noite (13). Na semana passada, Carcará e Calango tiveram seu último embate antes de se unirem em uma só tribo, a Jandaia. Na primeira prova, Viegas e Zulu conquistaram a imunidade em um desafio que envolveu muita força e agilidade dos dois times. Já a segunda prova, individual, garantiu a imunidade para Carol Peixinho. Kaysar acabou virando alvo de uma combinação de votos entre os quatro ex-Carcarás e Jéssica, ex-Calango, e foi o eliminado da noite.