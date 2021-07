João Baldasserini - Caio Oviedo

Publicado 13/07/2021 18:22

Rio - Com o final de "Salve-se Quem Puder" chegando, o público se tornou cada vez mais curioso para saber qual será o desfecho de cada personagem. Em entrevista ao site "NaTelinha", João Baldasserini adiantou um pouco do que os fãs da novela podem esperar do capítulo final, que vai ao ar na próxima sexta-feira (16).

Na trama escrita por Daniel Ortiz, o ator interpreta Zezinho, que está na disputa pelo amor de Alexia (Deborah Secco), contra Renzo, vivido por Rafael Cardoso. “Eu não posso adiantar muita coisa, mas o que eu posso afirmar é que ele [Zezinho] teve um desfecho muito bonito e feliz! Não mudaria nada nesse final, fiquei satisfeito com o fim da novela, e espero que o pessoal de casa também goste”, torceu João.