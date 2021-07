Emmy 2019 - Divulgação

Publicado 13/07/2021 19:23

Rio - A organização da 73ª edição do Emmy® Awards anunciou os indicados para as categorias que serão premiadas na cerimônia que acontece em 19 de setembro. The Crown (24), The Mandalorian (24), WandaVision (23), The Handmaid’s Tale (21), Saturday Night Live (21), Ted Lasso (20), Lovecraft Country (18), O Gambito da Rainha (18) e Mare of Easttown (16) receberam o maior número de indicações para o prêmio mais importante da televisão, que será transmitido pela TNT para toda a América Latina.

A cada ano, o Emmy® Awards celebra o trabalho de artistas de diversas séries, minisséries e programas de televisão da última temporada que tenham se destacado pela excelência de suas produções, atuações e desempenho. A premiação é organizada pela Academia de Artes & Ciências Televisivas (Academy of Television Arts & Sciences), a Academia Nacional de Artes & Ciências Televisivas (National Academy of Television Arts & Sciences) e a Academia Internacional de Artes & Ciências Televisivas (International Academy of Television Arts & Sciences).As indicadas deste ano a Melhor Série de Drama são Bridgerton, Lovecraft Country, The Boys, Pose, The Crown, The Mandalorian, This Is Us e The Handmaid's Tale.Para Melhor Série de Comédia, a disputa é entre Cobra Kai, Emily in Paris, Hacks, Pen15, Ted Lasso, The Flight Attendant, black-ish e The Kominsky Method .Para Melhor Minissérie, a competição é entre I May Destroy You, Mare of Easttown, O Gambito da Rainha, The Underground Railroad e WandaVision.