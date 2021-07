Casal furtou chocolates de uma loja de departamento no centro de Petrópolis - Reprodução/Internet

Publicado 14/07/2021 19:38

Petrópolis - A Polícia Militar desarticulou uma quadrilha especializada em pequenos furtos em estabelecimentos comerciais do Centro. Um homem e uma mulher foram presos, acusados de furtar 21 barras de chocolate de uma loja de departamentos, no centro de Petrópolis.

O casal mora na Baixada Fluminense e subiu a Serra com mais três pessoas com o objetivo de cometer os delitos. Eles foram levados para a 105ª DP, no Retiro, onde foram autuados em flagrante pelo crime de furto.