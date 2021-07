Unidade Básica de Saúde do bairro Mosela está fechada para obras - Divulgação/Ascom

Publicado 14/07/2021 12:59

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis inicia esta semana obras para melhorias na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Mosela. Serão realizadas intervenções no telhado, pintura, além de revisão nas partes hidráulica e elétrica da unidade, que há anos não recebe reformas significativas.

Por conta das obras, a partir da terça-feira (13) a UBS da Mosela estará fechada. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em 90 dias. Com as intervenções os atendimentos e vacinas estão sendo redirecionados para outras unidades de Saúde. A retirada dos equipamentos, mudança e reestruturação de um dos pontos de atendimento, na Escola Municipal Salvador Kling, está sendo feita nesta terça-feira. O atendimento na Escola começa nesta quarta-feira (14).

Durante as obras o atendimento das equipes acontece na Escola Municipal Salvador Kling, que estará funcionando das 8h às 17h. Usuários que precisem de atendimento no terceiro turno (das 17h às 20h), podem buscar ainda o posto de Saúde do Pedras Brancas.

“A Secretaria de Saúde reorganizou as equipes e redirecionou os atendimentos para unidades dentro do próprio bairro, para facilitar o acesso para os pacientes. Já as vacinas estão sendo centralizadas no Centro de Saúde. Tudo está sendo organizado para que os moradores continuem sendo assistidos da melhor forma durante o período de obras, que irão melhorar a estrutura da UBS”, explicou o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho.

No Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira, a vacinação de rotina será feita das 9h às 19h30. A sala especial de vacinas do PSF da Mosela também foi redirecionada durante a obra para o Centro de Saúde Coletiva. A orientação é para que pessoas com comorbidades que precisam retirar vacinas especiais, compareçam ao Centro de Saúde para fazer a retirada dos imunizantes, que serão entregues das 9h às 16h30.



Confira os novos locais para atendimento e vacinas:

Atendimentos

Escola Municipal Salvador Kling (Mosela)

Horário: das 8h às 17h - (a partir de 14/07).

End: Rua Mosela, 995 - Mosela

Posto de Saúde da Família do Pedras Brancas

Horário: das 17h às 20h (terceiro turno).

End: Rua Pedras Brancas, 1.190 - Mosela



Vacinas

Vacinação - Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira

Horário: das 9h às 19h30

End: Rua Santos Dumont, 100 - Centro.



Sala Especial de vacinas - Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira

Horário: 9h às 16h30

End: Rua Santos Dumont,100 - Centro.

*Ponto destinado a pessoas com comorbidades que precisam retirar vacinas especiais.