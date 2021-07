Alimentos arrecadados pela campanha SESI Cidadania Contra Fome e direcionadas a três instituições de Petrópolis - Divulgação

Alimentos arrecadados pela campanha SESI Cidadania Contra Fome e direcionadas a três instituições de PetrópolisDivulgação

Publicado 13/07/2021 15:01

Petrópolis - A ação solidária de estudantes, familiares, colaboradores e de toda a população contribuiu para o sucesso do drive-thru solidário, realizado no último sábado (10), pela Escola Firjan SESI em Petrópolis. Foram arrecadadas mais de duas toneladas de alimentos que serão somadas as ações da campanha SESI Cidadania Contra Fome e direcionadas a três instituições do município: Lar de Emmanuel, Catedral Metodista e Educandário Princesa Isabel.

O engajamento para uma causa social tão importante quanto a fome e, que foi evidenciada durante a pandemia, foi incentivada através da participação dos estudantes em uma gincana aonde a equipe que contribuísse com mais doações seria a vencedora.

Publicidade

Segundo Bianca Mello, diretora da Educação Básica da Escola Firjan SESI, o resultado da ação mostra que a escola vai no caminho certo de preparar cidadãos atentos e preocupados com questões sociais. “A atuação da escola vai além de educar. Foi um dia especial que a união de todos certamente fará a diferença para muitos. O resultado superou nossas expectativas. É maravilhoso ver o quanto podemos nos unir e fazer o bem”, celebrou Bianca.

Levantamento da Firjan através de dados do Ministério da Cidadania mostra que 33.132 pessoas se encontram em situação de fome e pobreza extrema e vivem com até R$ 89 por mês em Petrópolis. Em todo o estado do Rio de Janeiro são 2,6 milhões de pessoas (o equivalente a 15,1% da população do estado).

Publicidade

Como doar

Desde abril, quando a campanha SESI Cidadania Contra a Fome foi lançada mais de 28 mil pessoas já foram atendidas. O número de cestas básicas doadas no período chegou a 7 mil. Além disso, houve ainda a doação de cerca de 27 mil itens de alimentos não perecíveis nas unidades Firjan SENAI SESI.

Interessados em contribuir com a campanha podem fazer doações nas unidades da Firjan SENAI na Rua Bingen, 130, no Bingen ou Firjan SESI, que fica na Av. Barão do Rio Branco, 1354, no Centro. Doações em dinheiro também ser feitas em qualquer valor via PIX ou transferência bancária pelo site firjan.com.br/sesicidadaniacontrafome.