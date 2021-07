Caso está sendo investigado pela 106ª DP, em Itaipava - Reprodução

Publicado 12/07/2021 17:40

Petrópolis - Um homem identificado como Kewyn Gilhiano Rodrigues Carvalho, de 22 anos, foi morto na madrugada de sábado (10) em Itaipava com golpes de barra de ferro na cabeça. O crime aconteceu próximo a um motel, a poucos metros da rodovia BR-040 e do Trevo de Bunsucesso.

Outro homem, de 33 anos, que estava em um carro com Kewyn também foi agredido. Uma testemunha que passou pelo local, viu os homens caídos e as portas do carro abertas, chamou a polícia e o Corpo de Bombeiros, que levaram o ferido em estado grave para o Hospital Santa Tereza (HST).

A polícia tenta verificar imagens de câmeras de vigilância no local para elucidar quem teria agredido os dois rapazes.