Para receber a vacina é necessário fazer o cadastro junto a Secretaria de Saúde de PetrópolisDivulgação/Ascom

Publicado 10/07/2021 12:00

Petrópolis - Dando sequência à campanha para imunização de petropolitanos contra a COVID-19, a Secretaria de Saúde inicia neste sábado (10) o cadastro para vacinação de pessoas sem comorbidades com 44 anos e 43 anos.

Estes públicos começam a receber o imunizante partir de quarta-feira (14) e quinta-feira (15), respectivamente. A ampliação do público foi passível por conta da chegada de lotes de vacinas que, juntos, somam quatro mil doses e serão entregues pelo Estado neste sábado (10).

Para receber a vacina é necessário fazer o cadastro junto a Secretaria de Saúde (www.petropolis.rj.gov.br). A Secretaria de Saúde segue vacinando os demais grupos já contemplados dentro do Plano Nacional de Imunização contra a COVID-19. A prefeitura mantém dez postos de vacinação distribuídos nos cinco distritos.



“Passo a passo, a cada nova remessa de vacinas que recebemos, vamos ampliando as faixas etárias e alcançando pessoas mais jovens. Os resultados da vacinação já são percebidos, com a redução no número de casos e nas internações. Todos esforços estão sendo feitos pela Secretaria de Saúde para que a cidade receba mais vacinas e possamos estar o quanto antes com toda população maior de 18 anos vacinada”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.



Segundo o prefeito, a meta é, até o fim do mês de agosto, estar vacinando pessoas na faixa etária a partir de 18 anos - dependendo para tanto, da regularidade por parte do Ministério da Saúde e do Estado, para o envio de doses em quantidade suficiente.



“A intenção é que possamos vacinar até o fim deste mês as pessoas com mais de 35 anos. Para isso dependemos do envio de vacinas. Com a regularidade no envio de novas remessas, seguiremos ampliando as faixas etárias até que toda população seja imunizada, o que será feito o mais rápido possível”, destacou o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho, lembrando que o departamento de Epidemiologia conta com uma equipe comprometida e tem a estrutura necessária.



Até a última quinta-feira (8) Petrópolis tinha 124.170 pessoas vacinadas com a primeira dose e 41.254 que completaram o ciclo de imunização recebendo também a segunda dose. Além destes, 4.604 pessoas que receberam a vacina em dose única.



Gestantes e lactantes

A Secretaria de Saúde de Petrópolis seguirá a orientação da Secretaria de Estado de Saúde para a aplicação da segunda dose da vacina Pfizer em gestantes que receberam a primeira dose do imunizante do laboratório AstraZeneca. Em Petrópolis 20 gestantes receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca. Os prazos para a aplicação da segunda dose destas gestantes ainda não venceram.

O departamento de Epidemiologia da Vigilância em Saúde disponibilizará vacinas da Pfizer para segunda dose nos dois pontos de referência para a vacinação de gestantes no município: UCP da Rua Benjamin Constant, no Centro e Parque Municipal, em Itaipava.



O município também está ampliando a vacinação para lactantes, passando a imunizar aquelas que amamentam bebês menores de 2 anos – até então tinham direito a imunização, mulheres que amamentam bebês com até 12 meses.





Podem se cadastrar para a vacinação:



- Pessoas com mais de 43 anos sem comorbidades



- Gestante, puérperas e lactantes (mães de bebês menores de 2 anos) com e sem comorbidades acima de 18 anos. *Importante destacar que gestantes e puérperas devem apresentar laudo indicando que estão aptas a receber a vacina e lactantes devem apresentar declaração ou laudo que comprove que estão amamentando.



- Profissionais de Transporte Coletivo Rodoviário, motoristas de transporte escolar cadastrados junto a CPTrans e caminhoneiros (carteiras de habilitação C ou E) – maiores de 18 anos.



- Profissionais da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e ensino profissionalizante



- Trabalhadores da saúde com mais de 18 anos



- Pessoas com comorbidades e deficientes maiores de 18 anos



- Pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos



- Pessoas com autismo maiores de 18 anos



- Idosos com mais de 60 anos (aqueles que perderam o chamamento feito anteriormente)