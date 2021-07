Vinho e fondue na pousada Paraíso do Açu, uma das casas que participam do Serra Wine Week - Divulgação

Vinho e fondue na pousada Paraíso do Açu, uma das casas que participam do Serra Wine WeekDivulgação

Por Marco Antonio Pereira

Publicado 09/07/2021 11:09

Petrópolis - Começou nesta quinta-feira (8) e vai até o dia 18 de julho o festival de vinhos mais charmoso da região, o Serra Wine Week, que acontece em estabelecimentos de Petrópolis, incluindo restaurantes, bistrôs, delicatessens, hotéis e pousadas.

O evento, que reúne vinhos selecionados por sommeliers e oferecidos a preços promocionais durante o período, chega este ano à sua 11ª edição. O festival tem o apoio da Prefeitura de Petrópolis, através da Turispetro, e faz parte do calendário turístico do município.

Publicidade

Rogério Elmor, idealizador do evento, disse em entrevista a O Dia que esse tipo de evento é muito importante para a retomada do turismo na cidade porque ajudam a solidificar a imagem da cidade como destino enogastronômico e trazem mais atrativos para os visitantes.

Publicidade

"Os restaurantes estão trabalhando com muita responsabilidade, obedecendo todos os protocolos (relativos à pandemia do novo coronavírus)", declarou Rogério, perguntado sobre como é realizar o evento seguindo as restrições de saúde impostas devido à COVID-19.

Este ano, os vinhos nacionais têm destaque na carta do evento, que é única para todos os restaurantes, com três rótulos oferecidos entre os dez selecionados. São vinhos com preços a partir de R$ 49,90, como o Casa Salvador Merlot; até R$219,00, o Petite Fleur Malbec, um argentino Gran Reserva.

Publicidade

Perguntado sobre as vinícolas que estão surgindo na cidade e na região, e seu potencial para atrair ainda mais turistas e reforçar ainda mais eventos como o Serra Wine Week, Rogério disse que esta é uma realidade que já está presente: "Petrópolis está entrando nessa rota produtora de vinhos. O vinho está crescendo, e isto tudo ajuda a tornar este mundo da bebida mais presente na cidade".

Em relação a se no futuro vinhos produzidos na região podem se tornar viáveis para agregar ainda mais atrativos para o setor de enogastronomia de Petrópolis, Rogério se mostrou otimista: "São produções novas ainda, não temos ideia ainda do produto final como vai ser, mas acredito que a gente consiga sim ter um produto de qualidade, e isso com certeza vai beneficiar toda a cadeia".

Publicidade

Todas as atrações e novidades sobre o Serra Wine Week podem ser acompanhadas nas redes sociais do evento: @serrawineweek no Instagram e no Facebook.