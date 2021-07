Hospital Clínico de Corrêas, em Petrópolis - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 09:28

Petrópolis - A direção do Hospital Clínico de Corrêas (HCC) esclarece que não é alvo de nenhuma investigação por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro.

O MPRJ cumpriu na quinta-feira (8) dois mandados de busca e apreensão na investigação que apura o

desvio de dinheiro no hospital. Os endereços das buscas não foram divulgados, mas de acordo com as

investigações o alvo é o sócio da unidade, suspeito de desviar mais de R$ 3 milhões da instituição.

Veja abaixo a nota do HCC:

"Todas as investigações vêm ocorrendo com foco único e exclusivo no antigo sócio da unidade hospitalar, Alexandre Pessurno. Segundo denúncias, o ex-sócio teria desviado mais de R$ 3 milhões da unidade hospitalar para o Hospital Nossa Senhora Aparecida (HNSA), cuja administração é do seu próprio filho.



Além disso, o ex-sócio da unidade teria realizado desvio de alimentos e utilização da lavanderia do HCC indevidamente em benefício de outros dois hospitais.



Denúncias investigadas pelo MP ainda dão conta da utilização de recursos do HCC para o pagamento de salário de colaboradores de outras unidades citadas no processo, o HNSA e a Casa de Saúde Santa Mônica, ambas em Petrópolis."