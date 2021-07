Intenção da campanha é convocar maior número de pessoas com objetivo de ajudar a quem tem fome - Divulgação

Intenção da campanha é convocar maior número de pessoas com objetivo de ajudar a quem tem fomeDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 21:23

Petrópolis - Alunos da Escola Firjan SESI em Petrópolis foram desafiados a participar de uma importante causa social, a fome. Esse é um drama vivido por muitas pessoas e que ficou ainda mais evidente com a pandemia do novo coronavírus. Por isso, através de uma gincana, estudantes estão convidando familiares, vizinhos, amigos e todos os petropolitanos a doarem alimentos não perecíveis durante um drive-thru que acontecerá no sábado, dia 10, das 10h às 15h, no estacionamento da Escola Firjan SESI, na Rua Bingen, 130, no Bingen.

A intenção é convocar a participação do maior número de pessoas com objetivo de ajudar a quem tem fome. Os alimentos coletados serão direcionados para a campanha SESI Cidadania Contra a Fome que já angariou desde o início da campanha (14/04) recursos suficientes para atender a mais de 28 mil pessoas. O número de cestas básicas doadas no período chegou a 7 mil. Além disso, houve ainda a doação de cerca de 27 mil itens de alimentos não perecíveis nas unidades Firjan SENAI SESI.

Publicidade

Em Petrópolis, 33.132 pessoas se encontram em situação de fome e pobreza extrema e vivem com até R$ 89 por mês. Em todo o estado do Rio de Janeiro, são 2,6 milhões de pessoas (o equivalente a 15,1% da população do estado). Os dados são do Ministério da Cidadania.



Além da arrecadação no formato drive-thru, que ocorre somente no dia 10, as unidades da Firjan SENAI SESI em Petrópolis (Bingen e na Av. Barão do Rio Branco) também estão recebendo doações diariamente. Contribuições também podem ser feitas em qualquer valor via PIX ou transferência bancária pelo site firjan.com.br/sesicidadaniacontrafome.