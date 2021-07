Setor turístico movimenta diversas áreas, como hotéis, restaurantes e comércio - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 08:28

Petrópolis - O inverno oficialmente começou há poucos dias em Petrópolis, mas já mostra uma perspectiva positiva de recuperação econômica para alguns setores, como o de hospedagem e alimentação. A baixa temperatura desse período é um atrativo para turistas que querem desfrutar do charme da Serra nessa época do ano.

E junto com a queda na temperatura aparecem também notícias positivas como a aceleração da vacinação contra a COVID-19 e queda no número de óbitos e internações pela doença na cidade. Todos esses fatores levam a previsão que já tinha sido feita pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação no fim de 2020: a retomada econômica a partir do segundo semestre deste ano.

“Sabemos que o turismo movimenta toda a economia na cidade. Ficamos otimistas em observar essa recuperação de uma área que foi tão afetada pela pandemia no ano passado. E daqui para frente esperamos ainda muitas notícias boas, a geração de novos postos de emprego é uma delas”, diz Germano Valente, presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Petrópolis.

Hotéis e restaurantes continuam seguindo todos os protocolos exigidos de cuidados contra a COVID-19. E oferecem com segurança a experiência que o turista quer vivenciar nessa época do ano.

“O público que vem para cidade quer desfrutar da beleza das montanhas, esse contato com a natureza, em um clima de tranquilidade e sossego,além de todo o encanto que o inverno de Petrópolis oferece: é a lareira, o vinho, os queijos. Tudo que combina com essa temperatura mais baixa”, afirma Germano.

Além disso, ele cita que, apesar do frio, os dias de sol e céu azul são espetáculo à parte para quem quer passear pela cidade, fazer compras nos polos de moda e conhecer os pontos turísticos.

“É sempre importante frisar que o turista que vem para passar o fim de semana, por exemplo, movimenta a economia de uma maneira geral. Precisamos disso para fechar o ano com uma perspectiva melhor e para entrarmos em 2022 com projeções ainda mais otimistas para o crescimento do turismo”.

Dono de um restaurante em Itaipava, Mario Benvenutti conta que já contratou duas pessoas com a chegada do inverno. “Estamos bem otimistas. Em comparação com o ano passado vemos um cenário bem melhor”, afirma.