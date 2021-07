Frutas foram doadas por produtor rural do Bonfim, para que fossem distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade - Divulgação/Ascom

Frutas foram doadas por produtor rural do Bonfim, para que fossem distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidadeDivulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 08:57

Petrópolis - Equipes da Prefeitura distribuíram nesta quinta-feira (8) mais de uma tonelada de laranjas e tangerinas a moradores do Carangola. As frutas foram doadas por um produtor rural do Bonfim, para que fossem distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade. As frutas foram distribuídas a moradores das “Casinhas” e do Condomínio Habitacional Vicenzo Rivetti, além de outras vias que passam, no momento, por ações do programa Acelera Petrópolis, que aproxima governo e moradores para a realização de serviços em diferentes regiões da cidade.

Aos 73 anos, dona Iêda Xavier já sabia o que ia fazer com as frutas. “Vou fazer suco para sair do resfriado, porque nós não estamos podendo correr risco, não. A gente tem que fortalecer o organismo, se proteger da gripe e desse ‘corona’ (coronavírus) que está rodando aí”.

Publicidade

A doação de laranjas lima e tangerinas ponkan foi uma iniciativa de Marco Antônio Coelho, que produz flores e frutas no Vale do Bonfim. Depois da recuperação de um trecho de quase 4km de estradas vicinais na região produtora - onde foi feito nivelamento com máquina e aplicação de cascalho, pela secretaria de Obras, ligando a comunidade ao Pinheiral - o produtor viu uma facilidade maior de escoar as frutas.

“Havia três anos que não acontecia esse trabalho de recuperação de estrada aqui e a gente vinha tendo muita dificuldade de escoar a produção. Quando aconteceu essa intervenção, essa melhoria, resolvi doar as laranjas e tangerinas ao município. Por um lado, porque acho importante contribuir, doar para quem precisa, e também como forma de agradecimento ao cuidado com os produtores do Vale”, destacou o produtor.

Publicidade

Desde 2019, quando ainda fazia parte do Instituto Estadual do Ambiente - Inea, o agora secretário do Meio Ambiente do governo interino municipal de Petrópolis, Edmardo Campbell, acompanha a situação dos produtores do Vale do Bonfim.

“É uma interlocução com a comunidade, que a gente quer estender para outras comunidades rurais da cidade. Nós buscamos uma aproximação com os produtores, que acabou resultando nessa ação do governo de melhoria das estradas. Foi o próprio produtor que acabou resolvendo fazer a doação, que será muito bem-vinda e terá um destino importante nos trabalhos sociais da prefeitura”, ressalta o secretário.

Publicidade

Para a colheita, funcionários das secretarias do Meio Ambiente; Serviços, Segurança e Ordem Pública - SSOP; Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes - CPTrans; e Defesa Civil arregaçaram as mangas. E o trabalho deve continuar na próxima semana, quando o mesmo produtor deve fazer uma nova doação.

Desde a última semana, a comunidade do Carangola está recebendo os serviços do Acelera Petrópolis, com sinalização viária, capina, instalação e abrigos de ônibus e operação tapa-buracos, entre outros. “Agora as laranjas e tangerinas chegam à mesa das famílias do bairro. Organizamos o mutirão para a colheita e também para a distribuição, para beneficiar os moradores, especialmente os mais necessitados”, salientou a coordenadora especial de Articulação Institucional da Prefeitura, Fernanda Ferreira.

Publicidade

“Muita gente precisando de ajuda nesse momento da pandemia, né? A gente agradece a ajuda de todos”, disse Andrea Saraiva, uma das moradoras que recebeu a doação. “Iniciativas como a deste produtor rural são louváveis e podem servir de exemplo para todos. Ficamos animados e isso nos enche de esperança. Temos a certeza de que essas frutas farão a diferença, principalmente, no dia das crianças e de muitos adultos do Carangola e das demais comunidades que recebem as doações. No Carangola, o programa Acelera Petrópolis continua acontecendo e já trouxemos muitas melhorias”, explica o prefeito interino Hingo Hammes.