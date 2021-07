Novos professores atuarão no ensino remoto - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 16:47

Petrópolis - Durante uma reunião com representes do Sindicato Estadual de Profissionais de Educação (Sepe) o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, anunciou que os professores que foram convocados pelo Processo Seletivo da Educação começarão a escolher as vagas nas escolas da rede municipal na próxima semana. O encontro, ocorrido nessa quarta-feira (7), contou com a participação da secretária de Educação, Marcia Palma e do vereador Yuri Moura.

A Secretaria de Administração fará a convocação dos selecionados e previsão é de que os primeiros já escolham vaga na terça-feira (13). Eles receberão as informações sobre data e local e como será o procedimento de escolha.

“Passo importante e um reforço necessário para a nossa rede. A escolha de vagas será feita por grupos e os professores terão oportunidade de participar de atualizações e formações feitas pela Secretaria de Educação para que possam entender o funcionamento da rede”, explicou Hingo.

Na ocasião, a secretária de Educação, Marcia Palma, afirmou, que, nesse primeiro momento, os professores atuarão no remoto. “Eles assumirão turmas e já poderão auxiliar as equipes gestoras, inclusive com acesso à plataforma Educa em Casa, durante esse período em que as aulas continuam remotas”.

A representante do Sepe, Rose da Silveira, disse, durante a reunião, que a notícia sobre a escolha de vagas é positiva. “As pessoas estavam nos perguntando sobre quando ocorreria esse processo então, ter essa perspectiva é importante para os selecionados e também para a rede que precisa desse reforço”.