Ao todo, mais de 140 guardas petropolitanos estão passando pela atualizaçãoDivulgação/Ascom

Publicado 09/07/2021 10:00 | Atualizado 09/07/2021 10:12

Petrópolis - Guarda civis e agentes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes - CPTrans, concluíram nesta semana mais uma etapa do curso de Capacitação de Agentes de Trânsito, que vem sendo ministrado desde o dia 21 do mês passado pela Guarda Municipal da capital. Na manhã e na tarde de quarta-feira (7), os agentes tiveram aulas práticas nas ruas do Centro Histórico, em um treinamento de técnicas de abordagem e reciclagem sobre as atualizações sofridas pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB.



Ao todo, mais de 140 guardas petropolitanos estão passando pela atualização. "As capacitações são processos contínuos na Guarda. E a Guarda do Rio nos traz esse expertise de trânsito que é fundamental. O Código de Trânsito sofreu atualizações e é importante que o agente de trânsito esteja qualificado para atender aos condutores no trânsito”, destacou o superintendente geral da Guarda Civil de Petrópolis, o inspetor José Antônio de Carvalho.



O curso para profissionais que executam atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento nos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito é uma determinação do Departamento Nacional de Trânsito - Denatran, regulamento pela portaria nº 150 em janeiro deste ano. Com carga horária de 32 horas, incluindo aulas teóricas e práticas. As atividades da qualificação se encerram dia 12.

"É um prazer para a Guarda Municipal do Rio levar os conhecimentos adquiridos para os demais parceiros do Estado do Rio. Ter o nosso instrutor aqui na cidade de Petrópolis, transmitindo e recebendo conhecimentos”, pontuou o comandante da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, José Ricardo Soares.



O curso é uma ação promovida pela CPTrans. “A Guarda, junto com nossos agentes, desempenham um papel fundamental no trânsito. Ter essa qualificação nos dará mais segurança para atuar nas demandas diárias”, lembrou o diretor presidente da CPTrans, Luciano Moreira.