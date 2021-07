Boletim desta sexta-feira (9) - Reprodução

Boletim desta sexta-feira (9)Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 17:46

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 977.770 casos confirmados e 56.559 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.922 novos casos e 61 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,78%. Entre os casos confirmados, 911.820 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 57.4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 39.1%.



Rio prorroga medidas restritivas; boates e grandes eventos seguem proibidos



Algumas medidas continuam flexibilizadas, como a permissão de ônibus fretados para entrar na cidade, também não há mais limite de horário para música ao vivo em bares e restaurantes; nesses locais, a distância entre mesas deve ser de 1,5 metro.