Prisão foi realizada por agentes da 17ª DP (São Cristóvão)Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 17:18 | Atualizado 09/07/2021 17:19

Rio - Uma mulher condenada por homicídio qualificado e tráfico de drogas foi presa, nesta sexta-feira (9), no bairro de Santa Rosa, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A prisão de Ana Paula Uhlmann Santos, a Arlequina, foi realizada por policiais civis da 17ª DP (São Cristóvão), na Rua Santo Elias. Contra ela havia um mandado de prisão em aberto.



De acordo com a Polícia Civil, Ana Paula, junto com o ex-companheiro, atraiu um desafeto para uma emboscada, por conta de uma dívida com o tráfico de drogas. A dupla atirou diversas vezes contra o homem, que não resistiu e morreu. Pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio, "Arlequina" foi condenada a 20 anos de reclusão em regime fechado. A mulher será encaminhada à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).