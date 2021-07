Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão/RJ apreende 615g de haxixe em um fundo falso de uma caixa de madeira. - Divulgação/Receita Federal

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 16:43

Rio - A Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, apreendeu nesta sexta-feira 615 gramas de haxixe, avaliada em R$ 30 mil, em um fundo falso de uma caixa de madeira. A remessa apreendida saiu do Porto, em Portugal, e tinha como destino a cidade de Vitória, no Espírito Santo.





O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas. Há pouco mais de uma semana, a Receita Federal fez uma apreensão milionária de drogas no Aeroporto do Galeão que tinha o mesmo destino . Na ocasião, duas encomendas com 197 cartelas da droga 25B-NBOme foram apreendidos pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega. A quantidade equivale a 177.300 selos do alucinógeno. O valor estimado da droga era de mais de R$ 8 milhões.

As remessas apreendidas chegaram da Alemanha e tinham como destino as cidades de Vitória, no Espírito Santo e Florianópolis, em Santa Catarina. Segundo a Receita, a droga 25B-NBOme é comercializada como uma alternativa ao LSD, sendo um alucinógeno sintético potente, com efeitos que podem durar 12 horas ou mais, com uma quantidade mínima de uso. Cada um dos selos contém quatro doses da substância, que pode causar espasmos, paranoia, hipotermia, convulsões e até mesmo levar à morte do usuário.

A Receita Federal ressalta a importância da repressão ao tráfico de drogas para a segurança pública. Como esse trabalho também é evitada a circulação, em território nacional, de produtos potencialmente nocivos à saúde.