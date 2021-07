Sebastião Guimarães Cabral Júnior, conhecido Tião, de 41 anos - Divulgação

Sebastião Guimarães Cabral Júnior, conhecido Tião, de 41 anosDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 15:54

Rio - Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacaré prenderam, através de informações do Disque Denúncia (2253-1177), um homem apontado como integrante de uma quadrilha de receptores de veículos roubados. Sebastião Guimarães Cabral Júnior, conhecido Tião, de 41 anos, estava em liberdade condicional desde 2017 e foi localizado na Avenida Dom Helder Câmara, em Maria da Graça, Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira.

Segundo a Polícia Militar, após receberem informações com a possível localização do criminoso, agentes fizeram a abordagem e revista pessoal, mas nada foi encontrado com ele. Contudo, após contato com o Núcleo de Inteligência, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão por receptação.

Publicidade

Sebastião foi encaminhado para a 44ª DP (Inhaúma), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis. Ele foi encaminhado para a Seap, onde ficará à disposição da Justiça.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

Publicidade

. Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.