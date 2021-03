Criminoso foi capturado com 360 aparelhos lacrados, como tablets, notebooks, videogames, além de um aparelho de ar-condicionado Divulgação / Polícia Civil

Publicado 31/03/2021 08:52

Criminoso foi capturado com 360 aparelhos lacrados, como tablets, notebooks, videogames, além de um aparelho de ar-condicionado Divulgação / Polícia Civil Rio - Policiais civis da 32ª DP (Taquara) prenderam, nesta terça-feira, um receptador com carga de eletrônicos avaliada em R$ 700 mil. Ele foi capturado na Baixada Fluminense, com 360 aparelhos lacrados, como tablets, notebooks, videogames, além de um aparelho de ar-condicionado.

Segundo os agentes, as investigações apontam que o material foi adquirido na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, e seria revendido para pequenos comércios na Baixada Fluminense. No local, também foram encontradas notas fiscais falsas, que eram usadas para "camuflar" a origem do material.

Ainda de acordo com os policiais, diligências seguem para localizar outros receptadores integrantes da maior quadrilha de roubo de cargas do estado do Rio de Janeiro.