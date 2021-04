No local, os agentes identificaram e detiveram um dos responsáveis pela oficina Divulgação / DRFA

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 10:46 | Atualizado 24/04/2021 10:53

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam em flagrante, na noite desta sexta-feira (23/04), um homem acusado de crime de receptação. A ação foi possível após cruzamento de dados do Setor de Inteligência da especializada.

Os agentes realizavam operação em possíveis locais de desmanches de carros em Belford Roxo, quando verificaram um endereço indicado pelo Disque Denúncia e localizaram diversas peças de procedência duvidosa em uma oficina mecânica. Após consultas, foi identificado que o material era produto de procedência criminosa.

Publicidade

No local, os agentes identificaram e detiveram um dos responsáveis pela oficina. Após receber voz de prisão, o acusado foi conduzido juntamente com as peças proveniente de crime para a DRFA.

O combate aos receptadores de veículos é mais uma das ações implementadas pela DRFA para a redução de roubo e furto de veículos no Estado.

Publicidade

Foram cumpridas todas as formalidades legais e o preso encontra-se à disposição da Justiça.