Policiais Militares da CPP em ação conjunta com a DRFA e ajuda do Disque Denúncia prenderam foragida da Justiça de Bragança Paulista no Rio

Publicado 20/03/2021 15:53

Rio - Policiais militares da Superintendência de Inteligência e Analise (SIA) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), em ação conjunta com DRFA e informações do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na manhã deste sábado (20), Dandrila Kaialla Souza Figueiredo, de 45 anos.



Foragida do município de Bragança Paulista, em São Paulo, onde era procurada pelo crime de extorsão, ela estava sendo monitorada pela Superintendência de Inteligência e Análise da CPP, após informações do Disque Denúncia, onde através de cruzamento de dados foi descoberto que ela estaria com seu veículo nas imediações da rua Maturaca, no Morro da Fé, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio.



Contra a Dandrila havia o Mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Bragança Paulista, do Estado de São Paulo, relativo ao crime de extorsão qualificada.



A ocorrência foi conduzida para a DRFA, onde foi cumprido o mandado de prisão e onde foram tomadas as medidas cabíveis.

