Por O Dia

Publicado 04/05/2021 08:12

Rio - Policiais Militares da CPP em ação conjunta com 22ª DP (Penha) e ajuda de informações do Disque Denúncia prenderam uma mulher, acusada de roubos após saques em Instituições Financeiras, na Zona Norte do Rio. Tatiana Pacheco da Silva, de 39 anos, foi capturada nesta terça-feira. De acordo com a PM, ela e mais um homem roubavam os clientes após a saída dos bancos

Ainda segundo a PM, Tatiana estava foragida da Justiça. A acusada abordava as vítimas com mais uma comparsa na saída de bancos, onde coagia e ameaçava as vítimas que entregavam objetos de valor e quantias em dinheiro.

Tatiana estava sendo monitorada pela Superintendência de Inteligência e Análise e pela 22ªDP (Penha), e com a ajuda do Disque Denúncia, foi presa na porta de uma agência bancária na Pavuna, também na Zona Norte. Contra ela constava um Mandado de prisão por Roubo Majorado.

A ocorrência foi conduzida para a 22° DP (Penha), onde foi cumprido o mandado de prisão. A detenta foi encaminhada para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Com essa prisão a SIA/CPP contabiliza 52 criminosos monitorados e presos, e 21 armas aprendidas no ano de 2021.

O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.