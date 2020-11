Polícia Civil prende acusada de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 16:54 | Atualizado 10/11/2020 16:56

Rio - Uma mulher foi presa, nesta segunda-feira à tarde, acusada de tentativa de homicídio e porte de arma de fogo. Ela foi localizada no bairro do Caju, na Zona Norte do Rio, por policiais da 18ª DP (Praça da Bandeira). Contra ela foi cumprido mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça. A mulher estava foragida da Justiça desde abril de 2017.

Os agentes chegaram até ela após cruzamento de dados e intenso monitoramento das movimentações da acusada. Sobre ela existe a acusação de tentar matar duas pessoas por ciúmes da ex-namorada.