Princesa Leopoldina direciona o dedo para estátua de Dom Pedro I, denunciando as violências sofridas por ela. Escultura foi instalada na Praça Tiradentes - Divulgação

Princesa Leopoldina direciona o dedo para estátua de Dom Pedro I, denunciando as violências sofridas por ela. Escultura foi instalada na Praça TiradentesDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 16:35 | Atualizado 09/07/2021 17:20

Rio - O Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis) promove uma ação de conscientização sobre violência contra a mulher. Foi instalada uma escultura da princesa Leopoldina apontando o dedo para estátua de Dom Pedro I, na Praça Tiradentes, no Centro do Rio. Junto a cada monumento estará um QR Code que levará para o site denuncialeopoldina.com onde a ação é explicada. O objetivo da iniciativa é dar mais visibilidade e aumentar as denúncias de violência doméstica.