Policiais rodoviários encontraram 18kg em compartimento secreto dentro do veículo do casal. Divulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 16:07

Rio - A Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu um casal que transportava 18kg de haxixe, neste sábado (13), em Campos dos Goytacazes, na região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Agentes da PRF e da Polícia Militar realizavam operação para impedir a entrada de armas, munições e drogas no Rio de Janeiro, quando abordaram uma caminhonete com placa de uma cidade mineira.

Ao ser abordado, o casal negou que transportava qualquer item ilegal. O automóvel foi levado para o pátio da PRF e revistado com auxilio de um cão farejador da Guarda Civil Municipal. Assim, os policiais encontraram soldas e uma massa plástica no piso do veículo que escondiam um fundo falso, onde o entorpecente foi ocultado.

O casal confessou ter recebido a quantia de R$ 5 mil para transportar as drogas e entregar a carga a uma pessoa na cidade de Campos. O caso foi encaminhado a Polícia Civil e o casal será processado por tráfico de drogas.