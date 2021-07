Guardas civis petropolitanos durante a comemoração dos 97 anos da corporação - Divulgação/Ascom

Publicado 12/07/2021 21:47

Petrópolis - Uma cerimônia na sede Guarda Civil Municipal de Petrópolis comemorou hoje (12) os 97 anos da instituição de segurança pública. Durante o evento, o prefeito interino, Hingo Hammes, e a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo, homenagearam os agentes da corporação, agradecendo pelo trabalho diário por toda a cidade. O grupo também celebrou as conquistas dos últimos meses, como novos uniformes e equipamentos, além da imunização dos inspetores contra a Covid-19.

"É com muito orgulho que venho aqui hoje participar desta celebração pelos 97 anos da Guarda, que é uma instituição fundamental para a segurança pública na cidade. É a segunda mais antiga do país, o que evidencia ainda mais sua importância não apenas nas operações, mas na história da cidade. É importante agradecer a cada um pelo trabalho diário para a nossa população", disse Hammes, lembrando do trabalho no programa Jovens Promotores da Paz, o Propaz. "É um programa fantástico, que espero ver em funcionamento novamente em breve".

Sete guardas foram homenageados na cerimônia. Entre eles, o pai da Raiane, Alexandre de Lima, o único guarda municipal que faleceu em decorrência de complicações do coronavírus. "É um momento muito emocionante, porque meu pai era membro da Guarda Civil desde que eu tinha seis anos de idade. Foram 24 anos de história. Não só dele, mas também nossa como família. Estar aqui vendo completar 97 anos e saber que de alguma forma ele contribuiu é muito emocionante", disse Raiane de Lima, que é professora.

Na corporação, mais de 200 inspetores foram imunizados com a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Fato lembrado pelo superintendente geral da Guarda Civil Municipal de Petrópolis, José Augusto Antônio de Carvalho. "Queria agradecer ao prefeito Hingo Hammes, não só pela oportunidade de estar aqui hoje representando a instituição, mas também por garantir que todos os nossos guardas fossem imunizados", ressaltou.

Karina - gestora da pasta sob a qual está a Guarda Civil Municipal - lembrou ainda de outras conquistas alcançadas no ano do 97º aniversário da instituição: "Além da retomada da cinoterapia junto ao CTO, trabalho que hoje é referência em outros municípios, tivemos ainda a atuação junto às polícias Civil e Militar em mais de 40 ações de combate ao tráfico de drogas com auxílio dos canil da Guarda só neste ano. Além disso, ainda tivemos a atualização para atuação no trânsito junto com a Guarda Municipal do Rio e com a CPTrans, a doação de rádios transmissores e drones por parte da Receita Federal e ainda equipamos a Guarda com mais de cinco mil itens entre fardamento e equipamentos de proteção individual, bem como a aquisição de dois novos veículos, por meio de emenda".