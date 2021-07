A partir de segunda-feira, o atendimento passa a ser feito nas unidades do Sine e do Poupa Tempo - Divulgação/Márcio Leandro

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 18:12

Rio - O governo do estado do Rio de Janeiro entregou neste sábado, 10, os cartões do SuperaRJ, no mutirão realizado para ampliar a distribuição do benefício de renda mínima. Sete postos do Detran - RJ foram abertos para a ação, aumentando a capacidade de distribuição nas sede do Centro do Rio, Méier, Irajá, Shopping Aerotown (Barra da Tijuca), Campo Grande, Niterói e Belford Roxo.



O mutirão segue até este domingo, 11, nos mesmos postos que funcionaram no sábado. A partir de segunda-feira, o atendimento passa a ser feito nas unidades do Sine e do Poupa Tempo.

O objetivo do governo é agilizar a entrega dos cartões. Os beneficiários são avisados por SMS, previamente enviados para os celulares registrados no cadastro de solicitação do benefício. No SMS são informadas data e local de comparecimento para buscar o cartão. Quem não conseguir seu agendamento pode ir a uma das unidades que estiverem abertas a partir de segunda-feira, dia em que passa a ser entregue no interior do Estado.



O secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, participou do mutirão de entrega de cartões neste sábado.



"O SuperaRJ é um auxílio essencial para milhares de famílias no nosso estado neste momento. Como diz o nosso governador Cláudio Castro, o combate à pandemia precisa ser feito com duas vacinas: a vacina no braço e a comida no prato das pessoas e é esse auxílio social que estamos viabilizando", disse o secretário.



O presidente do Detran - RJ, Adolfo Konder, também esteve presente e comentou a entrega dos cartões. "O governador Cláudio Castro nos deu a missão de receber todos esses beneficiários do SuperaRJ. É com muita honra que abrimos nossas unidades para realizar a entrega dos cartões para os moradores do Estado. Esse auxílio irá ajudar milhares de famílias que tiveram sua rotina econômica afetada pelo cenário atual", explicou.



A moradora do Rio Comprido, Ana Luiza Marinho, recebeu o cartão do benefício na sede do Detran, no Centro do Rio: "Trabalhava como operadora de call center e fui mandada embora no início da pandemia. Desde então, tenho feito bicos de cabeleireira, mas ainda não consegui nada fixo. O dinheiro do auxílio do SuperaRJ vai me ajudar muito, pois tenho uma filha pequena para sustentar", afirmou.



Yrla Rocha Alves é vendedora e está desempregada por conta da pandemia e retirou seu cartão no posto do Detran do Ceasa. Grávida de sete meses, ela vai usar o recurso do SuperaRJ para comprar o que falta do enxoval da sua primeira filha, Eloá.

"Esse auxílio vai ser uma ajuda muito grande porque estamos vivendo em dificuldade lá em casa. Vou usar esse valor para comprar o que ainda falta. A minha prioridade agora somos eu e ela", completou.

O programa

O SuperaRJ é o programa criado pelo governo do estado do Rio para enfrentamento e superação da crise econômica causada pelas medidas de combate à Covid-19. Durante todo o dia o movimento foi grande nos postos do Detran.



Os beneficiários do SuperaRJ são pessoas que ficaram desempregadas, microempresários que passam por dificuldade devido à falta de comercialização dos seus produtos e serviços e aqueles que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e se encontram abaixo da linha de pobreza.