A nova etapa de inscrições ocorre devido ao andamento das análises feitas dos 34.111 pedidos que foram alcançados na primeira semana do lançamento do Supera RJImagem de divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 11:46 | Atualizado 09/07/2021 13:24

Os novos beneficiários do programa Supera RJ receberão, neste fim de semana, os cartões com o auxílio emergencial. O governo do Estado do Rio realizará mutirão em sete postos do Detran da Região Metropolitana para agilizar a entrega para o novo grupo. Ao todo, serão distribuídos cartões para 65 mil famílias. Nesta fase, inclui 33 mil desempregados com registro na plataforma de inscrições e já habilitados, além de 32 mil famílias do Cadastro Único (CadÚnico). A ação vai ocorrer das 8h às 16h nos postos.

Ao longo da próxima semana, mais pontos de distribuição serão abertos para quem não conseguir retirar o cartão no sábado ou domingo. A entrega para o interior acontece a partir da próxima segunda-feira, dia 12.



Além do mutirão, outra medida para acelerar as entregas já foi implantada: a distribuição nas unidades do Poupa Tempo. Os beneficiários são avisados e podem retirar os cartões com o auxílio nos postos de Duque de Caxias, São João de Meriti e Bangu. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil.



O governo do estado também abriu, na quarta-feira, novas unidades fixas do Supera RJ nos postos Sines da Barra da Tijuca, Irajá, Manguinhos e na Casa do Trabalhador de Guadalupe. Desde a semana passada, os cartões são entregues também nos Sines do Centro do Rio e da Rocinha e na Casa do Trabalhador da Ilha do Governador.

Após a inscrição no programa, os habilitados receberão um SMS com a convocação para buscar o cartão do benefício. Além disso, o governo afirma que é possível conferir se o auxílio foi aprovado nos canais superarj.rj.gov.br e rj.gov.br e 0800-071-7474. O telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h40, e sábados, das 8h às 14h20.

Os que não comparecerem ao mutirão poderão ir em uma das unidades fixas, ao longo da semana, para retirar o cartão.

Confira os locais abaixo:

- Sede do Detran - Av. Presidente Vargas, 817 – Centro



- Posto de Habilitação do Méier - Rua Joaquim Méier, 51 - Méier



- Posto de Vistoria da Ceasa - Av. Brasil, 19001 - Irajá

- Posto de Vistoria Aerotown - Av. Ayrton Senna, 2541 - Barra da Tijuca

- Posto de Vistoria Campo Grande - Estrada do Mendanha, 1672 - Campo Grande

- Posto de Vistoria Niterói - Rua Desembargador Lima Castro, 276 - Fonseca

- Posto de Belford Roxo - Av. Jorge Júlio da Costa dos Santos, 200 – Belford Roxo