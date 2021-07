Serviço de manutenção sendo realizado por técnicos da Águas do Imperador - Reprodução

Publicado 12/07/2021 21:34

Petrópolis - O abastecimento de água foi suspenso nesta segunda-feira (12) para moradores do Bairro da Glória desde às 7h. De acordo com a concessionária Águas do Imperador, o local está recebendo serviço de melhorias no sistema de bombeamento que abastece o bairro. A previsão é de que o abastecimento deve ser regularizado até a tarde desta terça-feira (13), segundo a empresa.

Nesta terça, o abastecimento será interrompido nos bairros Quarteirão Ingelhein, Mosela, Bingen, Vila Militar e Duarte da Silveira entre 7h e 17h para a implantação de um macromedidor na rede principal que abastece os moradores desses locais. A Águas do Imperador informou que o abastecimento nesses locais deve ser normalizado 24 horas após o término desse serviço.